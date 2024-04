Ιταλία: Φονική έκρηξη σε κέντρο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Μπολόνια

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους ενώ έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε τεχνητό φράγμα κέντρου παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην τοποθεσία Σουβιάνα, έξω από την Μπολόνια. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι φέρουν σοβαρά εγκαύματα και έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Έχουν κινητοποιηθεί εβδομήντα περίπου πυροσβέστες και δεκάδες καραμπινιέροι με την υποστήριξη ελικοπτέρων. Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε σε γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας και υπάρχουν φόβοι για βαρύτερο απολογισμό θυμάτων.

