Τέμπη - Σύμβαση 717: Ελεύθεροι 2 μηχανικοί της ΕΡΓΟΣΕ με εγγυήσεις 1300000 ευρώ

Ακόμη δύο κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, αφέθηκαν ελεύθεροι με πολύ ηψηλή εγγύηση ο καθένας.

Ακόμα δύο κατηγορούμενοι στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ αφήνονται ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους με υψηλές εγγυοδοσίες.

Πρόκειται για δύο μηχανικούς της ΕΡΓΟΣΕ στους οποίους η ευρωπαία ανακρίτρια με σύμφωνη εισαγγελική γνώμη επέβαλε εγγυήσεις 800.000 και 500.000 ευρω και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Έως τώρα έχουν απολογηθεί οι 11 από τους συνολικά 23 κατηγορουμένους στην υπόθεση με τις εγγυήσεις που έχουν επιβληθεί να φτάνουν αθροιστικά τα 7 εκατομμύρια 110 χιλιάδες ευρώ.

