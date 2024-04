Κοινωνία

Κίνηση στους δρόμους: Συμφόρηση στην Εθνική Οδό

Ποιοι οδικοί άξονες είναι στο «κόκκινο»

Αυξημένη για ακόμη ένα πρωί είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της τροχαίας (8.40 π.μ.), αυξημένη είναι αυτήν την ώρα στους εξής οδικούς άξονες:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις στα εξής σημεία:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

20΄-25΄ Περιφ. Υμηττού Αγ. Παρασκευή-Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας.