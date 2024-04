Κοινωνία

Καιρός – θερμοκρασία: “Τριαντάρια” στη βόρεια Ελλάδα!

Υψηλότερες ακόμη και κατά 10 βαθμούς Κελσίου, οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με τις μέσες τιμές για την εποχή.

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε μεγάλα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μέγιστη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα ξεπέρασε κατά τόπους τους 31 °C.

Πιο συγκεκριμένα ο μετεωρολογικός σταθμός του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Σίνδο κατέγραψε μέγιστη θερμοκρασία ίση με 31.8 °C. Ακολούθησαν το Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας (31.1 °C) και η Χαλάστα και το Κορδελιό (31.0 °C).

Σημειώνεται ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία αυτή τη εποχή είναι στην περιοχή των 20-21 °C.

Τέλος, καταγράφηκε περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε σχέση με αυτή της Παρασκευής 12/04, αφού η μέση μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο 13/04 (25.1 °C) ήταν κατά 1.1 °C υψηλότερη αυτής της Παρασκευής 12/04 (24.0 °C).

