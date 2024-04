Κοινωνία

Αυτοκινητόδρομος Ε65: Πότε παραδίδεται το έργο

Ποιες πόλεις θα ενώνουν τα τελευταία τμήματα που ετοιμάζονται. Ποιες διαδρομές θα ελαχιστοποιηθούν.

Στις 23 Απριλίου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το σύνολο του αυτοκινητόδρομου Ε65 και θα τεθούν σε κυκλοφορία τα τμήματα Λαμίας – Ξυνιάδας Φθιώτιδας και Τρικάλων – Καλαμπάκας. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, τη συγκεκριμένη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η διπλή τελετή εγκαινίων, κάτι που σημαίνει ότι οι ρυθμοί, στα εργοτάξια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι πυρετώδεις για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του έργου. Το έργο αναμένεται να διευκολύνει πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, των ταξιδιωτών αλλά και των επισκεπτών, καθώς αυτή περικλείεται από αρκετούς τουριστικούς προορισμούς.

Θα είναι τα δεύτερα εγκαίνια αυτοκινητόδρομου για το 2024, μετά από εκείνα που έγιναν τον περασμένο Ιανουάριο, για τον άξονα της Αμβρακίας Οδού. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παραδώσει μέχρι το τέλος του 2024 και το οδικό τμήμα του έργου Πάτρα – Πύργος Ηλείας.

Ο υπουργός δήλωσε: «Ακολουθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες ο Ε65, που θα παραδοθεί στο σύνολο του μέχρι την Καλαμπάκα, και το μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2024. Αποδεικνύουμε την αξιοπιστία μας σε αυτά τα οποία λέμε. Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος το καλοκαίρι του 2025, έχοντας εκτελεστεί περίπου το 80% του έργου μέχρι το τέλος του 2024. Σας μίλησα συνεπώς για 4 μεγάλα έργα που, εν πολλοίς, θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2024. Κοντά στα μεγάλα έργα υπάρχουν και πάρα πολλά μικρότερα έργα, τα οποία παραδίδονται διαδοχικά στην ελληνική κοινωνία που βοηθούν πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως για παράδειγμα η πεζογέφυρα στο Χαϊδάρι».

Τα έργα στο νότιο τμήμα του Ε65, ξεκινούν από την περιοχή της Ανθήλης Φθιώτιδας, πριν από την Λαμία, και καταλήγουν στην αποξηραμένη λίμνη Ξυνιάδα. Τα πρώτα 15 χιλιόμετρα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από το 2020 και απομένουν τα υπόλοιπα 16 χιλιόμετρα, τα οποία θα ενώσουν τον Ε65 με το εθνικό δίκτυο των αυτοκινητόδρομων της χώρας.

