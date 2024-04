Life

Πάσχα - Δήμος Αθηναίων: δωρεάν δράσεις για παιδιά και μεγάλους

Πολιτιστικές δράσεις για τα παιδιά και όλη την οικογένεια με ελεύθερη συμμετοχή. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Με έμπνευση από τα έθιμα και το κατανυκτικό κλίμα των Άγιων Ημερών του Πάσχα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις δωρεάν πασχαλινές δράσεις, που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων από 20 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024, στους χώρους πολιτισμού της πόλης.

Η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, το Κέντρο Πηλού και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, υποδέχονται τα παιδιά και τους γονείς τους για να συμμετέχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής, κατασκευών, θεατρικής και εικαστικής αγωγής, μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα και πασχαλινές δράσεις που συνδυάζουν την παράδοση με τη δημιουργία και το παιχνίδι, καθώς και να γνωρίσουν την τέχνη του πηλού και της κεραμικής.

Επίσης, το ενήλικο κοινό (και 60+), με αφορμή τις σκέψεις του Φώτη Κόντογλου, θα ζωγραφίσει τη δική του ανάσταση, ενώ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση «ΛΑΣΠΗ» βασισμένη στο έργο Ελλήνων και ξένων ποιητών, από την θεατρική ομάδα Α- ΤΑΛΑΝΤΟΙ.

Τέλος, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα πραγματοποιηθεί, από τις 28.04 έως τις 23.06, η έκθεση φωτογραφίας του Μιλτιάδη Κατρακούλη «Με 2 Ματιές», ο οποίος εμπνέεται από εικαστικά έργα Ελλήνων ζωγράφων, στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου και σε ρόλο σκηνοθέτη αναπαράγει το σκηνικό σε φυσικό περιβάλλον, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη γυναικεία παρουσία ως φορέα του λαϊκού πολιτισμού. Επιμέλεια έκθεσης: Σταυρούλα Πισιμίση, λαογράφος, υπεύθυνη του Μουσείου

Το πρόγραμμα των δράσεων αναλυτικά:

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

10:30 | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» (Ηρακλειδών 66Α & Θεσσαλονίκης, Θησείο)

«Τα χρώματα της Ανάστασης».

Πασχαλινή δράση για επισκέπτες 60+

Ο Φώτης Κόντογλου έγραψε κάποτε: «Λοιπόν οι δικοί μας ορθόδοξοι αγιογράφοι ζωγραφίζουνε την Ανάσταση μ’ αυτόν τον πνευματικό τρόπο, ενώ οι δυτικοί ζωγράφοι τη ζωγραφίζουνε με τρόπο σαρκικό και αντιπνευματικό, γιατί τους λείπει η αίσθηση η πνευματική. Κι’ αυτοί που το νοιώθουνε χωρίζουνται σε πνευματικούς και σε σαρκικούς. Μα κ’ εμείς ξεπέσαμε εξ αιτίας της απιστίας, κ’ επειδή στομώθηκε μέσα μας ο πνευματικός άνθρωπος, κι’ από πνευματικοί γενήκαμε κ’ εμείς σαρκικοί, δηλαδή νεκροί, γιατί όποιος δεν ζει και δεν αισθάνεται πνευματικά, είναι πεθαμένος, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Σιναΐτη.»

Τί γνώμη έχετε γι’ αυτή την παράγραφο στην εποχή μας; Αν είστε ακόμη νέοι (60+) στην ψυχή, ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας. Κι αν δεν μπορείτε με λόγια, απλά ζωγραφίστε με τα χρώματα της δικής σας Ανάστασης…

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 3414466 (Δευτέρα- Παρασκευή, 11:00-18:00).

11:00-12:00 & 12:00-13:00 | Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων (Ευελπίδων 18)

«Η Λαμπρινή η μικρή πασχαλίτσα»

Εργαστήρι θεατρικής και εικαστικής αγωγής για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών.

Κατασκευή και εμψύχωση γαντόκουκλας και κουκλοθέατρο. Τα παιδιά θα φτιάξουν γαντόκουκλα με χαρτόνια και την τεχνική του κολλάζ ,θα παίξουν μαθαίνοντας τον συμβολισμό της αγαπημένης τους πασχαλίτσας για το Πάσχα και την περιβαλλοντική σημασία της ως ωφέλιμου εντόμου. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 8840520 (Δευτέρα- Παρασκευή, 11:00-18:00).

12:00-13:00 & 13:00-14:00 | Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νορντάου

«Τα καλαθάκια του Λαζάρου»

Πασχαλινό εργαστήρι κατασκευών για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15/ ώρα

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 6433128 (Δευτέρα- Παρασκευή, 11:00-18:00).

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

10:30 | Κέντρο Τεχνών (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας)

«Πασχαλινά καλαθάκια» Εργαστήρι κατασκευών για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.Τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους θα κατασκευάσουν πασχαλινά καλαθάκια από χαρτόνι, θα τα ζωγραφίσουν και στη συνέχεια θα τα διακοσμήσουν με διάφορα στοιχεία.Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 7232604 (Δευτέρα- Παρασκευή, 10:00-14:00)

11:00 | Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

«Φιλοτεχνώντας το πασχαλινό αυγό της φύσης και της βιωσιμότητας». Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Τα παιδιά αφού εμπνευστούν και προβληματιστούν με τα έργα της περιοδικής έκθεσης «Φύση Πάσχουσα», θα φτιάξουν ένα πρωτότυπο πασχαλινό αυγό. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5202420 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-12:00)

11:00-12:00 & 12:00-13:00 | Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων

«Τα καλαθάκια του Λαζάρου».Πασχαλινό εργαστήρι κατασκευών για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15/ ώρα. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5130854 (Δευτέρα- Παρασκευή, 11:00-18:00).

11:00-11:45 & 12:00-12:45 | Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νορντάου

Εργαστήρι ζωγραφικής για το πασχαλινό τραπέζι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.Ζωγραφίζουμε όμορφα πασχαλινά μοτίβα, τα οποία θα πλαστικοποιήσουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε στο πασχαλινό μας τραπέζι ως σουβέρ.Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15/ ώρα.Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 6433128 (Δευτέρα- Παρασκευή, 11:00-18:00).

12:00 | Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

«Μικρές Λαζαρίνες στο Μουσείο 2024...».Πασχαλινή δράση για όλη την οικογένεια.Για τρίτη χρονιά στολίζουμε το καλάθι της Λαζαρίνας και τραγουδάμε τα κάλαντα της ανάστασης του Λαζάρου.Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 210 3243987, 210 3243972 (Δευτέρα - Παρασκευή, 11:00 – 14:00).

20:30 | Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων (Τσαμαδού 9, τηλ 210 3835541)

«ΛΑΣΠΗ». Θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα ενηλίκων Α- ΤΑΛΑΝΤΟΙ του Κέντρου Δημιουργική Μάθησης Εξαρχείων.Ο άνθρωπος, τα πάθη του, η αναζήτηση, το παρελθόν και το μέλλον. Μία στάση στην ποίηση των Ν. Βλαχάκη, Αλ. Γκίνσμπεργκ, Η. Φραγκάκη.Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή 28 Απριλίου 2024

10:30 | Κέντρο Τεχνών (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας)

«Διακόσμηση πασχαλινών αυγών».Πασχαλινό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.Τα παιδιά θα διακοσμήσουν αυγά από φελιζόλ, εφαρμόζοντας την τεχνική ντεκουπάζ.Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 7232604 (Δευτέρα- Παρασκευή, 10:00-14:00)

11:00 | Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

«Φιλοτεχνώντας το πασχαλινό αυγό της φύσης και της βιωσιμότητας».Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.Τα παιδιά αφού εμπνευστούν και προβληματιστούν με τα έργα της περιοδικής έκθεσης «Φύση Πάσχουσα», θα φτιάξουν ένα πρωτότυπο πασχαλινό αυγό.Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5202420 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-12:00)

Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024

11:00 | Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος

(Μοναστηρίου και Κρέοντος 1, Ακαδημία Πλάτωνος).«Πάσχα με τα ζωάκια! Σκιτσογραφίες και ζωγραφομπερδέματα!».Πασχαλινή δράση για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.Δοκιμασίες ζωγραφικής με σκίτσο και ένα ζάρι σε ένα ξεκαρδιστικό παιχνίδι.Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5142138 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-15:00)

16:00-17:30 & 18:00-19:30 | Κέντρο Πηλού (Φανοσθένους και Σφιγγός)

«Το κόκκινο Πρόβατο».Εργαστήριο γνωριμίας με τον πηλό και την κεραμική για όλη την οικογένεια.Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 (παιδιά και γονείς)/ τμήμα.Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 9247031 (Τρίτη-Πέμπτη, 10:00-15:00 - Δευτέρα και Παρασκευή, 15:00-20:00)

Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

16:00-17:30 & 18:00-19:30 | Κέντρο Πηλού (Φανοσθένους και Σφιγγός)

«Το κόκκινο Πρόβατο».Εργαστήριο γνωριμίας με τον πηλό και την κεραμική για όλη την οικογένεια.Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 (παιδιά και γονείς)/ τμήμα.Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 9247031 (Τρίτη-Πέμπτη, 10:00-15:00 - Δευτέρα και Παρασκευή, 15:00-20:00).

