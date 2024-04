Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Πολικός αεροχείμαρρος φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση καιρού.

Μεταβολη έχει παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Τετάρτης με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες να διαδέχεται ένα κύμα κακοκαιρίας από τα βόρεια, το οποίο φέρνει ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, ιδίως στα δυτικά και τα βόρεια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πολικός αεροχείμαρρος αναμένεται να εκτοπίσει τη σκόνη και να προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς, ενώ αναμένεται να φέρει χιόνια στα βουνά και πολλές βροχές το διήμερο Παρασκευής – Σαββάτου.

«Παρότι δεν θα είναι ακραία τα φαινόμενα, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί ειδικά στα δυτικά και τα βόρεια» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος κάνει λόγο για δύο καιρικές διαταραχές.

Όπως τονίζει, η πρώτη διαταραχή ήταν από Τετάρτη προς Πέμπτη και η δεύτερη θα είναι από Παρασκευή προς Σάββατο. «Παρότι ο δείκτης βροχοπτώσεων EFI (Extreme Forecast Index) δεν λαμβάνει ιδιαίτερα αυξημένες τιμές, χρειάζεται σχετική προσοχή στις περιοχές όπου οι αποχρώσεις του πορτοκαλί χρώματος είναι πιο έντονες» υπογραμμίζει.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη, στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και στον Σαρωνικό και στα νότια παραθαλάσσια τμήματα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανόν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, στις νότιες Κυκλάδες και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Αρχικά στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα εκτός από την ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, καθιστάμενοι από το απόγευμα δυτικοί-βορειοδυτικοί, έως 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 ενώ στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες θα στραφούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στο βορειοδυτικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια και θα φτάσει στα δυτικά τους 18 με 20 βαθμούς, στα βορειοανατολικά τους 16 με 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

