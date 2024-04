Πολιτική

Επίδομα Μητρότητας Αυτοαπασχολούμενων - Μητσοτάκης: Άλλη μια δέσμευση που τηρήσαμε

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την παροχή. Πόσα χρήματα θα λαμβάνει η κάθε μητέρα.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Επίδομα Μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης κοινοποίησε ότι κάθε μητέρα θα λαμβάνει συνολικά 7.470 ευρώ και μίλησε για τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

«Ακόμα μία δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα! Από σήμερα οι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο https://parentalbenefits.dypa.gov.gr για το επίδομα μητρότητας, έτσι ώστε να λαμβάνουν για 9 μήνες ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό. Με βάση τον αυξημένο από την 1η Απριλίου κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα στην πατρίδα μας, πρόκειται για ένα ποσό ύψους €830 μηνιαίως, δηλαδή €7.470 συνολικά».

Να σημειώσουμε ότι το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ, καθώς την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν παιδί έως και 14 εβδομάδες, πριν από τη λήξη του 2023, δηλαδή από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά. Λαμβάνεται, δηλαδή, μέριμνα για τις μητέρες που διένυαν την περίοδο της λοχείας κατά την ψήφιση του νόμου.

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα εντός δύο (2) μηνών, από την επομένη της καταβολής του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας του e-ΕΦΚΑ. ή εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια, ή της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης αν πρόκειται για υιοθεσία. Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που η αιτούσα δεν είναι εγγεγραμμένη στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α είναι αναγκαία η εγγραφή στη νέα πλατφόρμα μέσω ειδικής φόρμας που διατίθεται για το σκοπό αυτό. Η είσοδος στην ειδική φόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXIS και του ΑΜΚΑ.

Αν η ασφαλισμένη δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερη κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται ειδοποίηση ότι «δεν δύναται να υποβληθεί το αίτημα λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας», ώστε να προβεί άμεσα στην εξόφληση των οφειλών της και να υποβάλλει στη συνέχεια κανονικά το αίτημα της.

Oι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης, και η καταβολή της παροχής ξεκινά από την πρώτη του επόμενου μήνα της αίτησης.

