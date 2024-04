Life

Μπριζίτ Μακρόν: Η ζωή της μεταφέρεται στη μικρή οθόνη

Η πλοκή της σειράς θα ξεκινήσει από την πρώτη της συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας.

Η ιστορία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν (Brigitte Macron), θα μεταφερθεί στην μικρή οθόνη από την γαλλική εταιρεία παραγωγής Gaumont.

Με τίτλο «Brigitte, une femme libre («Μπριζίτ, μια ελεύθερη γυναίκα»)», η σειρά των έξι επεισοδίων διάρκειας 45 λεπτών θα καταγράψει το «παραμυθένιο ταξίδι ζωής της» ενώ θα ξεκινήσει με την πρώτη συνάντηση του διάσημου ζευγαριού, όπως αποκάλυψε ένας από τους σεναριογράφους της σειράς, σύμφωνα με το BBC.

