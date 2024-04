Πολιτική

Κασσελάκης για Κυριαζίδη: Ο Μητσοτάκης δεν έχει τη στοιχειώδη ηθική να αποβάλει έναν ομοφοβικό βουλευτή

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι περίμενε μια βδομάδα χωρίς να ζητήσει την διαγραφή του για να δεί εάν θα τον αποβάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο Στέφανος Κασσελάκης μετά την ομοφοβική αναφορά του γαλάζιου βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αστυνομικός και νυν βουλευτής, μιλώντας στο STAR Βορείου Ελλάδας αναρωτήθηκε αν όταν αναφέρεται στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να χρησιμοποιεί το αρσενικό ή το θηλυκό άρθρο.

«Εδώ και μία εβδομάδα, επίτηδες δεν ζήτησα τη διαγραφή του.

Ήθελα να δω αν ο δήθεν φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης έχει από μόνος του τη στοιχειώδη ηθική να αποβάλει από την κοινοβουλευτική του ομάδα έναν ομοφοβικό βουλευτή» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και απευθύνεται στους προοδευτικούς, κεντρώους ψηφοφόρους:

«Ας αναρωτηθούν οι άνθρωποι του Κέντρου, τι κοινό μπορεί να έχουν με ένα κόμμα που αποτελεί φωλιά για τα πιο άγρια ένστικτα της κοινωνίας μας» λέει χαρακτηριστικά.

Αποστάσεις από τον Δημήτρη Κυριαζίδη, πήρε και το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, Νικήτας Κακλαμάνης: «Θεωρώ τη δήλωση απαράδεκτη. Απαράδεκτη ανθρωπίνως και πολιτικά. Βάζω πάντα τον παράγοντα άνθρωπο μπροστά και μετά την πολιτική. Και ως προς τα δύο σκέλη έκανε λάθος. Βεβαίως απ’ ό,τι διάβασα ζήτησε συγγνώμη, προσπάθησε να ανασκευάσει. Απαράδεκτο», είπε στο Attica.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασσελάκη

Αυτόν τον κύριο τον ξέρετε;



Τον ξέρει πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι βουλευτής του.

Δεν ξέρει αν πρέπει να βάλει το άρθρο «ο» ή «η» μπροστά από το όνομα, όχι το δικό μου, αλλά κάθε πολίτη που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν.

Και συνεχίζει να είναι… pic.twitter.com/fDEWkinnmv

