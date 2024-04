Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Περιστέρι: Δια πυρός και σιδήρου… οι γηπεδούχοι

Το Περιστέρι, μετά τον Ολυμπιακό, κοίταξε στα μάτια και τον Παναθηναϊκό, αλλά στο τέλος έφυγε με άδεια χέρια από το ΟΑΚΑ.

Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να ολοκληρώνει στα 44΄΄ για τη λήξη το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού από τα 6,75 στο τελευταίο επτάλεπτο της αναμέτρησης, όταν μέτρησε 5/5 τρίποντα, οι «πράσινοι» έκαμψαν την αντίσταση του «σκληροτράχηλου» Περιστερίου στο ΟΑΚΑ και με ρεκόρ 24-1 επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας, «κλειδώνοντας» και μαθηματικά την πρωτιά της κανονικής περιόδου. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 93-88 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, για την 4η αγωνιστική του Top 6 της Α1 Ανδρών/Basket League, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη 10η ήττα τους.

Με το μυαλό στις κρίσιμες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους σε πλέι οφ Euroleague και φάιναλ φορ Basketball Champions League, Παναθηναϊκός και Περιστέρι, αντίστοιχα, έδωσαν μία δυνατή πρόβα τζενεράλε, αποζημιώνοντας τους περίπου 10.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Με τον Ματίας Λεσόρ να μένει εκτός τελευταία στιγμή, λόγω αδιαθεσίας, τον Τζέριαν Γκραντ να παραμένει στα... πιτς και τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο, αντί του Εργκίν Αταμάν, που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία του πατέρα του, το Περιστέρι φανέρωσε για 33 λεπτά όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, κυρίως κοντά στο καλάθι, αλλά στο κρίσιμο τελευταίο επτάλεπτο μίλησε το... ζεστό χέρι των Μήτογλου (2), Βιλντόζα (1), Ναν (1) και Παπαπέτρου (1) από τα 6,75, οδηγώντας το «τριφύλλι» στην ανατροπή και τη νίκη, που του επιτρέπει να πάει με «καθαρό μυαλό» στο Game 1 των πλέι οφ της Euroleague, απέναντι στη φιλοξενούμενη, αλλά επικίνδυνη Μακάμπι Τελ Αβίβ (23/4).

Κορυφαίος των νικητών ο Κωνσταντίνος Μήτογλου με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ, αλλά και 4 λάθη, ενώ άξιος συμπαραστάτης αποδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από Περιστέρι πάλεψαν οι Νέιτ Ρένφρο (16π.), Τζο Ράγκλαντ (13π., 9ασ.) και Ζερμειν Λοβ (13π.).

Να σημειωθεί ότι το «τριφύλλι» συνεχάρη το Περιστέρι για την πρόκρισή του στο Final 4 του Basketball Champions League, αμέσως μετά την παρουσίαση της ομάδας. Στο cube έπαιξε το συγχαρητήριο μήνυμα και οι περίπου 10.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο γήπεδο χειροκρότησαν θερμά.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 41-45, 61-67, 93-88

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Μαρινάκης, Μπακάλης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Μπαλτσερόφσκι 2, Σλούκας 6 (2), Παπαπέτρου 14 (3), Ναν 20 (3), Μήτογλου 25 (3), Καλαϊτζάκης, Βίλντοσα 11 (3), Μωραΐτης, Αντετοκούνμπο 6, Γκριγκόνις 4, Ερνανγκόμεθ 5 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Ράγκλντ 13 (2), Κασελάκης 8 (2), Ρένφρο 16, Γουίλιαμς 4, Ντάνγκουμπιτς 12 (2), Λοβ 13 (1), Πουλιανίτης 2, Χουγκάζ 9 (1), Ζούγρης 1

