Ενδοοικογενειακή βία: Πέντε συλλήψεις στη Δυτική Ελλάδα

Νέα περιστατικά κακοποίησης γυναικών στη Δυτική Ελλάδα. Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη πέντεα ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ παράλληλα σχηματίσθηκαν και τέσσερις δικογραφίες για το ίδιο αδίκημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη στην Πάτρα μια γυναίκα, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος της ο σύζυγός της, διότι τον χαστούκισε στο πρόσωπο. Επίσης, συνελήφθη στην Πάτρα ένας άνδρας, διότι χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο την σύντροφό του. Μάλιστα, η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της με την συνοδεία αστυνομικών.

Ακόμη, συνελήφθη στο Αίγιο ένας άνδρας, διότι εξύβρισε και προκάλεσε σωματικές βλάβες στην μητέρα του, ενώ παράλληλα εξύβρισε και κτύπησε με τα χέρια του στο κεφάλι τον αδελφό του. Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα στην Πάτρα, τον οποίο κατήγγειλε η αδελφή του, διότι την απείλησε και την εξύβρισε, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί με δικαστική απόφαση.

Σε μία άλλη περίπτωση στην Πάτρα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του, διότι την απείλησε και την εξύβρισε, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος μια γυναίκας στην Πάτρα, την οποία κατήγγειλε ο εν διαστάσει σύζυγός της, διότι τον απείλησε λεκτικά.

Ηλεία

Έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε μία γυναίκα, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του πρώην πεθερού της και της αδελφής του πρώην συζύγου της.

Αιτωλοακαρνανία

Επιπλέον, συνελήφθη στο Αγρίνιο ένας άνδρας, για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, διότι μπήκε στο σπίτι της μητέρας του, παραβιάζοντας απόφαση του τριμελούς πλημμελειοδικείου Αγρινίου, με την οποία του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης και επικοινωνίας με την μητέρα του, για ενδοοικογενειακή βία.

Επίσης, συνελήφθη στο Μεσολόγγι ένας άνδρας, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του, για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και απειλή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

