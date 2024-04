Υγεία - Περιβάλλον

Χερσόνησος: αστυνομικοί έσωσαν γυναίκα που υπέστη εγκεφαλικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η σωτήρια παρέμβαση των αστυνομικών έσωσε τη ζωή της γυναίκας.

-

Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με την αστυνομία την Τρίτη 16 Απριλίου στο Κράσι Ηρακλείου όταν γυναίκα που είχε υποστεί εγκεφαλικό βρέθηκε για ώρες μόνη καθηλωμένη στο κρεβάτι χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, ενώ η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από γειτόνισσά η οποία ανησύχησε γιατί η 74χρονη δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής όλη τη μέρα. Αμέσως ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου όπου έσπευσε περιπολικό στο χωριό Κράσι με δύο αστυνομικούς.

Η 74χρονη δεν απαντούσε στις εκκλήσεις των ανδρών της Άμεσης δράσης ενώ η πόρτα ήταν κληδωμένη, όποτε οι δυο άνδρες κινήθηκαν περιμετρικά του σπιτιού προκειμένου να εντοπίσουν σημείο με πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η επέμβαση έγινε τελικά με τη χρήση μιας σκάλας όπου μπόρεσαν να φθάσουν σε ένα παράθυρο, το οποίο και έσπασαν μπαίνοντας στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της ενώ ήταν ξαπλωμένη, ωστόσο είχε σφυγμό.

Αμέσως οι αστυνομικοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τη 75χρονη μεταφέροντάς την στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: 15χρονη χτυπούσε την αδερφή της μέχρι να λιποθυμήσει

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας

Πάτρα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε μάντρα - Νεκρός ο οδηγός