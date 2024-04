Τοπικά Νέα

Λάρισα: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Τι υλικό είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς. Τι κατέσχεσαν οι αρχές.

Συνελήφθη, χθες (20-04-2024) το μεσημέρι σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο μεθοδικής έρευνας της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς κατείχε αποθηκευμένο, στον προσωπικό του φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο του δράστη κατασχέθηκαν, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ως ψηφιακά πειστήρια τρεις σκληροί δίσκοι, δύο κάρτες μνήμης και μία συσκευή αποθήκευσης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το κατασχεθέν ψηφιακό υλικό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

