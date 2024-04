Πολιτική

ΜΟΕ - Δένδιας: Συνάντηση με Έλληνες και Τούρκους διπλωμάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης των αντιπροσωπειών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

-

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα Δευτέρα εθιμοτυπική συνάντηση με τους επικεφαλής της ελληνικής και τουρκικής αντιπροσωπείας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης πρέσβη Θεοχάρη Λαλάκο και τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών πρέσβη Μπουράκ Αξαπάρ και μέλη των αντιπροσωπειών.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα εθιμοτυπική συνάντηση με τους επικεφαλής της Ελληνικής και Τουρκικής Αντιπροσωπείας για τα ΜΟΕ, Πρέσβη κ. Θεοχάρη Λαλάκο και Υφυπουργό Εξωτερικών, Πρέσβη κ. Burak Akcapar και μέλη των Αντιπροσωπειών. pic.twitter.com/pUJZZYM3RG — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) April 22, 2024

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης των αντιπροσωπειών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Η προηγούμενη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είχε λάβει χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2023 στην Άγκυρα.

Σημειώνεται ότι πριν την συνάντηση της 22ας Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν δύο ανταλλαγές επισκέψεων Διοικητών στρατιωτικών μονάδων, στο πλαίσιο των ΜΟΕ, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση της Άγκυρας.





Ειδήσεις σήμερα:

Νίσυρος: “Ανοίγουν στόματα” για παρενόχληση παιδιών από τον αρχαιοφύλακα

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Άρης: Ο Δεληζήσης αποχαιρέτισε την ομάδα