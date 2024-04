Πολιτισμός

Οι “Ήρωες της Digea” επισκέφθηκαν το Λασίθι! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε το “ταξίδι” στην Κρήτη για τους “Ήρωες της Digea”, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

-

Ο νομός Λασιθίου ήταν ο τελευταίος σταθμός του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Digea «Οι Ήρωες της Digea», στην Κρήτη. Το συναρπαστικό ταξίδι ξεκίνησε τον Μάιο του 2023 από τα Χανιά και το Ρέθυμνο, συνεχίστηκε τον Μάρτιο του 2024 στο Ηράκλειο και ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Λασίθι πραγματοποιώντας επισκέψεις σε ειδικά σχολεία και δομές φιλοξενίας παιδιών.

Συγκεκριμένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος Μαστοράκης και στελέχη της Digea, επισκέφθηκαν το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, τα Ειδικά Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία και τα ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας καθώς και το ΚΔΑΠ Σητείας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, η ομάδα της Digea προσέφερε ηλεκτρονικό εξοπλισμό & χρηστικά είδη στα σχολεία και στις δομές, καθώς και ατομικά δώρα σε όλα τα παιδιά.

Τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν τη δράση με θερμό καλωσόρισμα, με τραγούδια και χορό, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές που χάρισαν στην ομάδα της Digea και με ευχαριστίες για την προσφορά των ειδών, αλλά κυρίως για την φυσική παρουσία, το ενδιαφέρον και τα χαμόγελα που μοίρασαν στα παιδικά πρόσωπα.

Τη δράση στήριξαν με την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος Μαστοράκης δήλωσε σχετικά: «Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οι «Ήρωες της Digea», θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε καλά οργανωμένα σχολεία και δομές, που να τους παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και φροντίδα. Σε αυτό μπορούμε όλοι να συμβάλουμε με όποια δύναμη έχει ο καθένας, μικρή ή μεγάλη. Εμείς, στην Digea, επικοινωνούμε με τις δομές και τα σχολεία, ενημερωνόμαστε και προσφέρουμε εξοπλισμό που έχουν ανάγκη, μαζί με ένα ατομικό δώρο σε κάθε παιδί».

Σχετικά με την Digea

H Digea ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή και ανάπτυξη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου, αναλαμβάνοντας το έργο της ψηφιακής μετάβασης της χώρας στην ψηφιακή εποχή και την ενημέρωση και σχετική καθοδήγηση των τηλεθεατών. Από το 2014, έχει λάβει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και είναι υπεύθυνη για την εκπομπή σήματος των σταθμών, χωρίς τη δυνατότητα επέμβασης στο περιεχόμενό τους. Με τεχνικό εξοπλισμό κορυφαίας τεχνολογίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και άρτια υλικοτεχνική υποδομή, παρέχει στους τηλεθεατές ψηφιακό σήμα υψηλής ποιότητας σε εικόνα και ήχο. Το όραμα της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της τηλεοπτικής εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να εξερευνήσουν τον κόσμο της επίγειας, ελεύθερης, ψηφιακής τηλεόρασης. Περισσότερες πληροφορίες για την Digea μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της

Gallery