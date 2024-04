Πολιτική

Πιερρακάκης - Ιερώνυμος: Η συνεργασία είναι το καλύτερο φάρμακο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα (εικόνες)

Τι συζήτησαν ο δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους για τις σχέσεις εκκλησίας-πολιτείας.

Εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Απριλίου στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος δήλωσε: «Θα ήθελα μαζί με την ακολουθία μου να εκφράσω τη χαρά και τις ευχαριστίες μου για την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να σας επισκεφθούμε και σε αυτή τη συνάντηση να ανταλλάξουμε και απόψεις και ευχές συγχρόνως. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολος ο δρόμος, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, από διάφορους χώρους και είμαστε υποχρεωμένοι πολλές φορές να τα αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό χρειάζονται και οι κατά καιρόν συναντήσεις. Εγώ, δε, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μου θυμίζει και η παρουσία σας και το όνομά σας, χρόνια παλιά, τότε που ήμουν καθηγητής στην εκπαίδευση και ήταν μαθητής μου ο πατέρας σας. Έτσι, λοιπόν, έχω κι αυτά να θυμηθώ.

Έρχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή δύναμη στον λαό μας πρώτα από όλα, σε όλους όσοι εργάζονται για την ειρήνη και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων – και ακόμα περισσότερο που είμαστε μαζί εδώ, συνεργασία, διότι η συνεργασία είναι το καλύτερο μέσο, το καλύτερο φάρμακο για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν κάθε φορά. Με αυτές τις απλές σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ και στους συνεργάτες σας κι εδώ σε όσους μας ακούν, τον Γενικό Γραμματέα μας, δύναμη, υγεία, να περάσουμε ένα ειρηνικό, όμορφο Πάσχα με τους δικούς μας, τις οικογένειές μας, όλη την πατρίδα μας.».

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Μακαριώτατε καλωσήλθατε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είστε εδώ. Όπως γνωρίζετε η σχέση του Υπουργείου με την Εκκλησία είναι ιστορική, έχει έναν βαθύ συμβολισμό, ανάγεται στην ίδια την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Βεβαίως, όπως έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές, αποσκοπούμε στο ίδιο, Πολιτεία και Εκκλησία: στο καλό του ελληνικού λαού. Και ακριβώς

γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ μας, πάντοτε με σεβασμό στους διακριτούς ρόλους Πολιτείας – Εκκλησίας, πάντοτε, όμως, και με πνεύμα συναλληλίας. Και υπό αυτή την έννοια, Μακαριώτατε, και για να κλείσω αυτό το σύντομο καλωσόρισμα, μιας και πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη ευχή από αυτές τις δύο λέξεις, οι οποίες ήδη ξεκινούν να ακούγονται σε όλη τη χώρα: Καλή Ανάσταση».

Στη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει για το κοινό καλό αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος, καθώς αυτή αποτελεί, όπως τόνισε, το καλύτερο φάρμακο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη ως μία αφορμή για την ανταλλαγή απόψεων για κοινά θέματα που απασχολούν Εκκλησία και Πολιτεία.

«Η συνεργασία είναι το καλύτερο φάρμακο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα», είπε Αρχιεπίσκοπος στον υπουργό Παιδείας.

