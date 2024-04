Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Μακάμπι στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Ισραήλ παραμένει ο "κακός δαίμονας" για τον Παναθηναϊκό στην τρέχουσα σεζόν της Euroleague.

-

Ο κακός δαίμονας του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο (τον κέρδισε εντός και εκτός έδρας), Μακάμπι Τελ Αβίβ, «έσπασε» από το Game 1 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague το πλεονέκτημα έδρας των «πράσινων», επιστρέφοντας από το -12 (56-44 στο 22΄) και κάνοντας το πρώτο βήμα για το φάιναλ φορ του Βερολίνου με το τελικό 91-87, στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Πλέον το «τριφύλλι» στοχεύει στην ισοφάριση της σειράς σε 1-1 την προσεχή Πέμπτη (25/4), πριν αυτή μεταφερθεί στο ουδέτερο Βελιγράδι.

Αποδίδοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ για 30 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχασε την αμυντική συνοχή του στον... επίλογο του αγώνα, επιτρέποντας στον Μπόνζι Κόλσον να... χορεύει στην επίθεση και να επαναφέρει στη... ζωή τη Μακάμπι. Ακόμα και με τον κορυφαίο σκόρερ της, Γουέιντ Μπάλντγουϊν, εξουδετερωμένο στον πάγκο με τράβηγμα στο αριστερό πόδι από τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, οι Ισραηλινοί πέτυχαν την ανατροπή και εξαργυρώνοντας όλα τα μαζεμένα λάθη του «τριφυλλιού», ολοκλήρωσαν το έργο τους, σημειώνοντας το break με το καλησπέρα...

MVP των νικητών ο Μπόνζι Κόλσον με 18 πόντους, εκ των οποίων τους 13 στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι επίσης «διψήφιοι» Λορέντζο Μπράουν και Γουέιντ Μπάλντγουϊν με 16 και 15 πόντους, αντίστοιχα.

Από τον Παναθηναϊκό πήγε στον... κάδο των απορριμάτων η μεγαλειώδης εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ με 22 πόντους, όπως και το νταμπλ νταμπλ του Κώστα Σλούκα σε πόντους (12) και ασίστ (13 - career high).

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 50-42, 70-63, 87-91

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ελέγξει με το... καλησπέρα το ματς, αλλά η αδυναμία του σε ριμπάουντ και ασίστ (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, έναντι 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ της Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο) και το ξέσπασμα του Κοέν στην επίθεση, βοήθησαν την Μακάμπι όχι μόνο να ισοφαρίσει άμεσα, αλλά να προηγηθεί για πρώτη φορά με 7-9 στο 4΄. Οι Ισραηλινοί άντεξαν στην άμυνα στα όρια του φάουλ του Παναθηναϊκού και με τον Μπάλντγουϊν να κερδίζει φάουλ στο τρίποντο, τη στιγμή που χρεώθηκε με τεχνική ποινή και ο Αταμαν, ξέφυγαν ακόμα και με +5 (14-19 στο 7΄). Ωστόσο, τα τρίποντα του Γκριγκόνις (3/4) και του Σλούκα δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να αυξήσουν την υπέρ τους διαφορά, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο -1 (25-26).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ερνανγκόμεθ έδωσε λύσεις στα ριμπάουντ (τελείωσε το ημίχρονο με 8), η τριάδα των γκαρντ, Γκραντ, Ναν και Βιλντόζα, «έδεσε» αρμονικά άμυνα και επίθεση και με τον Λεσόρ να κυριαρχεί στο πρώτο πεντάλεπτο κοντά στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το ξέσπασμα που έψαχνε... Με τον Βιλντόζα μάλιστα να μετράει 3/3 τρίποντα, οι «πράσινοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο +11 (43-32), ολοκληρώνοντας στο 15΄ ένα επιμέρους σκορ 18-6. Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά με την άμυνα του «τριφυλλιού» να τους έχει εγκλωβίσει επιθετικά και να τους περιορίζει στους 16 πόντους στη δεύτερη περίοδο, πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -8 (50-42).

Με τον Σλούκα να διακρίνεται σε οργάνωση και εκτέλεση, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 6-2, ξέφυγε για πρώτη φορά στο 22΄ με +12 (56-44). Ωστόσο, η επιθετική άμυνα της Μακάμπι και η αύξηση της παραγωγικότητας της, απόρροια των κακών αμυντικών επιλογών των «πράσινων», βοήθησαν τους Ισραηλινούς να απαντήσουν με δικό τους επιμέρους σκορ 11-19, μειώνοντας στο 28΄ στο -4 (67-63). Και πάλι όμως, δύο σερί άμυνες, μία από τον Καλαϊτζάκη και μία από τον Αντετοκούνμπο, έδωσαν ώθηση στο «τριφύλλι», προκειμένου να βρει λύσεις και να μπει στο τέταρτο δεκάλεπτο στο +7 (70-63).

Στον... επίλογο του αγώνα, το επιθετικό κρεσέντο του Κόλσον (13 πόντους στην τέταρτη περίοδο) επανέφερε στη... ζωή τη Μακάμπι, η οποία είδε τον Αμερικανό να ευστοχεί σε δύο κολλητά τρίποντα και να χαρίζει στην ομάδα του και πάλι το προβάδισμα (77-81 στο 35΄), μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Ακολούθησαν διαδοχικά λάθη από Λεσόρ, Ναν και ο Κόλσον κράτησε το προβάδισμα για τη Μακάμπι από τη γραμμή των βολών (81-85). Με τον Σλούκα να μπαίνει στην... εξίσωση των άστοχων από τη γραμμή της φιλανθρωπίας τη χειρότερη στιγμή, οι «πράσινοι» συνέχισαν να ακολουθούν στο σκορ μέχρι την αφύπνιση του Γκραντ, ο οποίος με τρίποντο και κλέψιμο χάρισε στον Παναθηναϊκό την ισοφάριση (87-87 στα 52΄΄ για τη λήξη). Ο Μπράουν έγραψε γρήγορα το 87-89, για να ακολουθήσει λάθος του Σλούκα και καθυστερημένη αντίδραση για φάουλ από την «πράσινη» άμυνα. Τελικά το χρονόμετρο σταμάτησε στα 3΄΄ για τη λήξη, με τον Νίμπο να διαμορφώνει με 2/2 βολές το καταδικαστικό 87-91.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ, Γκαρθία, Κοΐλενσιτς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 2, Βιλντόζα 9 (3), Σλούκας 12 (1), Παπαπέτρου, Γκραντ 11 (1), Ναν 8, Λεσόρ 22, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 11 (3), Ερνανγκόμεθ 3, Μήτογλου 9 (1).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Κλίβελαντ 5, Γουέμπ 6, Μπράουν 16 (3), Μπάλντγουϊν 15, Σόρκιν, ΝτιΜπαρτολομέο, Ριβέρο 9, Κοέν 7 (1), Νίμπο 12, Μπλατ 3 (1), Κόλσον 18 (3).





Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωεκλογές - Γκάλοπ: Ποιοι υποψήφιοι προηγούνται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων

“MeToo” - ΗΠΑ: Αποζημίωση “μαμούθ” σε θύματα αθλίατρου θα πληρώσει το... FBI!

Κώστας Στεφανάκης: Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός