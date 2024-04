Πολιτική

Ευρωεκλογές 2024: Στέφος, Αντώναρος, Αρναούτογλου και Αναγνωστάκης στο δρόμο για τις κάλπες

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, καθώς απομένουν 47 ημέρες για τις κάλπες, η αντιπαράθεση των υποψηφίων των κομμάτων, κορυφώνεται, για όλα τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας.

Καλεσμένοι στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, διασταύρωσαν τα ξίφη τους και απάντησαν στις ερωτήσεις της Μαρίας Σαράφογλου, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Νίκος Στέφος από την ΝΔ, Ευάγγελος Αντώναρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης Αρναούτογλου από το ΠΑΣΟΚ και Μανόλης Αναγνωστάκης από τους Δημοκράτες.

