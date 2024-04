Πολιτική

Υγεία – Κασσελάκης: οι δηλώσεις του για τις δημόσιες δαπάνες που “άναψαν φωτιές”

Σκληρή κριτική από την Νέα Αριστερά που τον κατηγορεί για άγνοια. «Ο Κασσελάκης ζητάει μείωση δαπανών στην Υγεία», καταγγέλλει ο Γεωργιάδης.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη για τις δαπάνες του ΑΕΠ στη δημόσια υγεία.

«Χρειάζεται να επενδύσουμε στη δημόσια υγεία και πρώτη προτεραιότητα όταν γίνουμε κυβέρνηση θα είναι το κοινωνικό κράτος» είπε αρχικά ο κ. Κασσελάκης στη συνέντευξή του ενώ ερωτηθείς για το ποσοστό απάντησε ότι «το ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να το μετράς και δυναμικά γιατί δεν είναι μόνο ότι επενδύεις στην υγεία και δεν ανακυκλώνονται στην κοινωνία. Το ποσοστό πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% αλλά αυτό πρέπει να είναι κάτι δυναμικό, μπορείς να φέρεις αποκέντρωση και ανάπτυξη αν επενδύσεις στην υγεία».

Άμεση ήταν η αντίδραση από την Νέα Αριστερά, αρχικά, ενώ ακολούθησε και σχετική ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Νέα Αριστερά: Κάθε φορά που μιλάει αποκαλύπτεται η βαθιά άγνοιά του

«Κάθε φορά που ο κ. Κασσελάκης μιλά αναλυτικά για το πρόγραμμά του, αποκαλύπτεται η βαθιά άγνοιά του τόσο για τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας όσο και για το πρόγραμμα του κόμματος του οποίου ηγείται», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, σχολιάζοντας ότι «το ‘ελληνικό του όνειρο' είναι η άλλη όψη της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας».

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σημερινή του συνέντευξη δήλωσε πως η δημόσια επένδυση για την υγεία, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ» και πως «είναι προφανές πως δεν έχει ιδέα σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η δημόσια υγεία από τις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη». Αυτό γιατί, συνεχίζει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Κασσελάκης έχει ‘ψαλιδίσει' όχι μόνο όσα υποσχόταν το κόμμα του στις τελευταίες εθνικές εκλογές (7.5%) αλλά αγνοεί και την υφιστάμενη δαπάνη των πολιτικών διάλυσης και υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας και του ΕΣΥ». Επ' αυτού αναφέρει η Νέα Αριστερά ότι «το 2021 η δημόσια δαπάνη για την υγεία έφτασε στο 5,7%, ενώ τις επόμενες χρονιές κινήθηκε στα ίδια αναιμικά επίπεδα, που δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες της κοινωνίας» και πως «ο κ. Κασσελάκης, λοιπόν, προτείνει ουσιαστικά μείωση των δαπανών στην δημόσια υγεία, ώστε να φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα απ' ό,τι ισχύει σήμερα».

«Η κοινωνία δεν έχει τίποτα να περιμένει από θαυματοποιούς, που ασκούνται σε ανέξοδες επικοινωνιακές φιέστες», σχολιάζει και τονίζει ότι η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχθεί άμεσα. Η Νέα Αριστερά προτείνει η δημόσια δαπάνη για την υγεία «να ευθυγραμμιστεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7.7%) ώστε να μπουν οι βάσεις για ένα σταθερό και αποτελεσματικό δημόσια σύστημα υγείας για όλους και όλες».

Άδωνις: Ο Κασσελάκης ζητάει μείωση δαπανών στην Υγεία

Οι αναφορές Κασσελάκη προκάλεσαν την αντίδραση και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του την οποία συνοδεύει από διαγράμματα, επισημαίνει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «ζητάει να μειώσουμε τις δαπάνες για την υγεία» υπενθυμίζοντας ότι το 2022 ήταν στο 5,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, και «τώρα τις υπολογίζουμε περίπου στο 5,8% του ΑΕΠ».

Ο @skasselakis ζήτησε σήμερα στο @opentvgr ότι οι δαπάνες για την Υγεία πρέπει να πάνε τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την @StatisticsGR το 2022 ήταν ήδη 5,1% και ανέβηκαν και το 2023 και ανεβαίνουν εκ νέου του 2024. Τώρα τις υπολογίζουμε περίπου στο 5,8% του ΑΕΠ. Άρα ο… pic.twitter.com/gwEAyauu2Z — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 24, 2024

