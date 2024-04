Life

“Ο Πρώτος από εμάς” - Sneak Preview: Αγωνία και φόβος στο επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η Κάτια δείχνει να μην αντέχει το βάρος του πιθανού χαμού του Άλκη και για πρώτη φορά εξομολογείται τα συναισθήματά της στην Έλενα, η οποία μαζί με όλη την παρέα θα είναι δίπλα της.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Φίλιππος βρίσκει πανικόβλητο τον Άλκη, καθώς φαίνεται να έχει χάσει την όρασή του, και τρέχουν για το νοσοκομείο. Συναγερμός θα σημάνει στην παρέα και όλοι θα σπεύσουν να του συμπαρασταθούν. Σύντομα, η Αθηνά θα τους ενημερώσει για την υποτροπή της ασθένειας του Άλκη, η οποία, όμως, είναι διαχειρίσιμη προς το παρόν. Ο Άλκης θα επιστρέψει σπίτι να συνεχίσει τον αγώνα του, ενώ οι ζωές όλων μοιάζουν να μπαίνουν σε αναμονή. Και όσο όλοι εύχονται να προλάβει ο Άλκης να γνωρίσει τον γιο του, εκείνος, μπροστά στον φόβο του θανάτου του, αποφασίζει να του συστηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Δείτε το trailer:

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΤΟΥ;»

Η ΚΑΤΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΚΗ

Sneak preview





«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος





Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.





