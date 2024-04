Υγεία - Περιβάλλον

Καλλιάνος: Η καταγγελία για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του και η απάντηση Γεωργιάδη (βίντεο)

Τι κατήγγειλε ο Βουλευτης της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Καλλιάνος και πώς απάντησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τις αποφάσεις για εισαγωγή σε ΜΕΘ τις παίρνουν οι γιατροί με αυστηρά ιατρικά κριτήρια, «κανένας δεν εξαιρείται αυτής της διαδικασίας», «έναντι αυτού είμαστε όλοι απολύτως ίσοι», «κανένας από το νοσοκομείο δεν αδιαφόρησε», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα όσα καταγγέλλει με αναρτησή του στο Facebook ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος σχετικά με την περιπέτεια υγείας του πατέρα του.

Ο κ. Καλλιάνος αφήνει αιχμές εναντίον γιατρών σε δημόσιο νοσοκομείο διότι, όπως υποστηρίζει, δεν έβαλαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ούτε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας τον πατέρα του που έχει πολλά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή καρδιάς και πλέον να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη έχει ως εξής: «Άφησα να περάσουν λίγες ώρες από τη συγκινητική και ανθρώπινη ανάρτηση του συναδέλφου Γ. Καλλιάνου, πριν τοποθετηθώ. Δεν έχω συνηθίσει όμως να κρύβομαι και δεν θα το έκανα ούτε τώρα. Σέβομαι απολύτως τον πόνο κάθε συγγενούς για τον άνθρωπο του και κάθε γιου για τον πατέρα του. Άλλωστε έχω χάσει και εγώ τον δικό μου και αντιλαμβάνομαι τον πόνο. Όμως, οφείλω να ξεκαθαρίσω για την ορθή ενημέρωση του κοινού, ορισμένα πράγματα:

Α) Η διαδικασία εισόδου ενός ασθενούς σε ΜΕΘ είναι διαφανής, σύμφωνα με αυστηρά ιατρικά κριτήρια. Συνεπώς, το Υπουργείο και εγώ προσωπικά δεν αναμειγνυόμαστε -αξιωματικά- σε αυτή την αμιγώς ιατρική διαδικασία.

Β) Κανένας μας δεν εξαιρείται αυτής της διαδικασίας, καθώς η πρόσβαση σε κρεβάτι ΜΕΘ μπορεί να κρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις τη ζωή ή τον θάνατο κάποιου. Έναντι αυτού είμαστε όλοι απολύτως ίσοι. Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι γιατροί με επιστημονικά κριτήρια.

Γ) Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ιατρικό μας προσωπικό και στην προκειμένη περίπτωση η νόμιμη διαδικασία και τα νόμιμα κριτήρια έχουν τηρηθεί απολύτως. Λόγοι ιατρικού απορρήτου δεν θα μου επέτρεπαν να γνωρίζω την ακριβή κατάσταση υγείας του ασθενούς, αλλά σας διαβεβαιώ ότι κανένας από το νοσοκομείο δεν αδιαφόρησε. Το ΕΣΥ και οι λειτουργοί του καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπους και το κάνουν με γνώση, συνείδηση, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και επαγγελματισμό.

Εύχομαι πολλά περαστικά στον πατέρα του φίλου μου Γιάννη και τον διαβεβαιώ ότι το ΕΣΥ κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να πάνε όλα καλά για τον πατέρα του, αλλά και για κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται φροντίδα».΄

Άφησα να περάσουν λίγες ώρες από τη συγκινητική και ανθρώπινη ανάρτηση του συναδέλφου και @kallianos ,

πριν τοποθετηθώ. Δεν έχω συνηθίσει όμως να κρύβομαι και δεν θα το έκανα ούτε τώρα.



Σέβομαι απολύτως τον πόνο κάθε συγγενούς για τον άνθρωπο του και κάθε γιου για τον πατέρα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 24, 2024

Απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη, έδωσε Γιάννης Καλλιάνς με μία μακροσκελή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, μεριγράφοντς το περιστατικό, αναφέρει μεταξύ άλλων πως δεν "ρίχνει" ευθύνες στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

"Αγαπητέ φίλε μου Άδωνι, σε ευχαριστώ θερμά για το ανθρώπινο μήνυμά σου. Δεν τα βάζω μαζί σου. Τα πρωτόκολλα είναι συγκεκριμένα και δεν θελήσαμε να παραβούμε κανένα από αυτά. Ξέρουμε όμως και οι δυό μας, πολύ καλά το ξέρουμε φίλε Άδωνι, τι ήταν αυτό που δεν εφαρμόστηκε για 4-5 ολόκληρες μέρες. Και δεν φταίς εσύ για αυτό, φταίει η κλινική που ήταν ο πατεράς μου και οι γιατροί που τον "παρακολουθούσαν" και που έλεγαν ότι ο άνθρωπος πηγαίνει πολύ καλά ενώ καθημερινά το οξυγόνο του μειωνόταν. Έτσι δεν έλεγαν; Εσύ, σωστά λες, δεν μπορείς να παρέμβεις για το ποιός θα μπει στην ΜΕΘ. Κρίνουν όμως οι γιατροί.



1. Τον Αγγειοχειρουργό που χειρούργησε τον πατέρα μου (ακρωτηριασμό δαχτύλου) τον εκλιπαρούσε ο αδερφός μου (ως καρδιολόγος - ηλεκτροφυσιολόγος Ιατρός) ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί στην απλή κλίνη της αγγειοχειρουργικής όπως πρέπει, ήθελε υποστήριξη αερομετρικά και αιμοδυναμικά σε ΜΑΦ ή ΜΕΘ χωρίς διασωλήνωση. Ο Αγγειοχειρουργός όμως έλεγε ότι πάει υπέροχα ο πατέρας μου.



2. Δεν μίλησε ποτέ στον αδερφο μου σαν συνάδελφος. Σε μένα έλεγε ότι πάει υπέροχα ο πατέρας μου και ότι οι εξετάσεις του είναι καταπληκτικές. Τα έχω όλα καταγεγραμμένα και σε μηνύματα και σε κλήσεις.



3. Ο πατέρας μου δεν εκτιμήθηκε ποτέ από επιμελητή άλλης ειδικότητας παρά μόνο απο ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων. Πολλοί από αυτούς ήταν απλοί φοιτητές.



4. Μιλήσαμε με εντατικολόγους άλλων νοσοκομείων και δεν τον βάζανε σε ΜΕΘ γιατί έψαχναν με τις ώρες (όσο ο πατέρας μου έσβηνε) να βρουν αν πληρεί τα κριτήρια. Άραγε ποια είναι αυτά τα κριτήρια; Υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια ή μπαίνουν σε ΜΕΘ μόνο αυτοί που είναι υγιείς;



5 Βιώσαμε την "αρτιότητα" του επιστημονικού προσωπικού της συγκεκριμένης κλινικής, που ένας άνθρωπος που ήταν αιμοδυναμικά ασταθής, σηπτικός, με πτώση επιπέδου συνειδήσεως και με κορεσμό στο 60-65% κρίθηκε απο τον καθηγητή οτι δεν συντρέχει κανένας λόγος να μπεί στην πλατφόρμα για ΜΕΘ.



6. Καθηγητής, διοικητής και υποδιοικητής, μου έλεγαν ότι οι εξετάσεις του πατέρα μου ήταν καταπληκτικές, τέλειες, κάτι παραπάνω από καλές δηλαδή. Και μου έλεγαν ότι οι Ιατροί της κλινικής αποφάσισαν ότι ο πατέρας μου πάει καλά. Εδώ αμφισβήτησαν ότι έχει και πνευμονική ίνωση κατά τα λεγόμενα του Καθηγητή, κάτι από το οποίο υποφέρει χρόνια. Τόσο καλές και αναλυτικές εκτιμήσεις έκαναν.



7. Πήρα τηλέφωνο πάνω από 10 φορές τον Καθηγητή και μου είπε ότι δεν τον βάζει σε πλατφόρμα γιατί θα γίνει καλά. Δεν συντρέχει κανένας λόγος. Όταν είδε, μετά από 5 μέρες που τον παρακαλούσαμε γονυπετείς ότι πια είναι ένα βήμα πριν τον θάνατο, έδειξε ένα μικρό ενδιαφέρον και με το πάσο του τον έβαλε σε πλατφόρμα να μπει σε ΜΕΘ.



8. Τελικά ο πατέρας μου έπαθε ανακοπή και τον έβαλαν σε ΜΕΘ στο ίδιο νοσοκομείο, στο Αττικό, τον οποίον διασωλήνωσαν.

Έχω τα πάντα σε μηνύματα και σε κλήσεις (ηχητικά που έστελνα λόγω του ότι δεν είχα το κουράγιο ούτε να γράψω ένα μήνυμα) αλλά και όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά.

Το τι θα κάνω από εδώ και πέρα αγαπητέ Υπουργέ Άδωνι, με κάθε σεβασμό, θα σου πω ότι δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο τον πατέρα μου και την τιμή του.



Όλα στο φως, χωρίς να φοβηθώ κανέναν που θα προσπαθήσει να με βγάλει ψεύτη, διότι στη θέση του πατέρα μου έχουν βρεθεί χιλιάδες άνθρωποι στο παρελθόν. Έχω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα καταθέτω και δημόσια αν χρειαστεί. Όπως και τα ακριβή ονόματα των Ιατρών".

Ανακοίνωση για τη νοσηλεία του πατέρα του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνου, εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο κ. Δημήτριος Καλλιάνος, 79 ετών, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν από άλλο νοσοκομείο και εισήχθη στην Α' Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική στις 6/4/2024 λόγω γάγγραινας αριστερού άκρου ποδός».

