Φρεγάτα Ύδρα: Κατέρριψε drone στον κόλπο του Άντεν

Η ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ για την εμπλοκή της ελληνικής φρεγάτας.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, σήμερα τις πρωινές ώρες, στον κόλπο του Άντεν η φρεγάτα ΥΔΡΑ -παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFOR ASPIDES- έβαλε με πυροβόλο εναντίον δύο Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, ένα εκ των οποίων κατερρίφθη και το άλλο απομακρύνθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εμπλοκή της ελληνικής φρεγάτας για την προστασία εμπορικού πλοίου ήταν στις 13 Μαρτίου, οπότε πάλι είχε βάλει με πυροβόλο εναντίον δύο Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, τα οποία τότε είχαν απομακρυνθεί.

