Γιάννης Καλλιάνος: Πέθανε ο πατέρας του

Βαρύ πένθος για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες μετά απο τις δημόσιες καταγγελίες του για την αντιμετώπιση του πατέρα του από τους γιατρούς δημόσιου νοσοκομείου. Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο Δημήτρης Καλλιάνος, πατέρας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Καλλιάνου.

Ο Δημήτρης Καλλιάνος, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία μάλιστα χθες αποτέλεσαν και σημείο αναφοράς, καθώς ο βουλευτής, με δάκρυα στα μάτια και έκδηλη αγανάκτηση, άφησε αιχμές εναντίον γιατρών σε δημόσιο νοσοκομείο διότι, όπως υποστηρίζει, δεν έβαλαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ούτε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή καρδιάς και πλέον να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο «ξέσπασμα» του κ. Καλλιάνου, απάντησε με ανάρτηση του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι τις αποφάσεις για εισαγωγή σε ΜΕΘ τις παίρνουν οι γιατροί με αυστηρά ιατρικά κριτήρια, «κανένας δεν εξαιρείται αυτής της διαδικασίας», και «έναντι αυτού είμαστε όλοι απολύτως ίσοι».

Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει διάκριση αν είσαι βουλευτής

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που για να βοηθήσει τον πατέρα του, δίνει μάχη. Αυτό είναι σεβαστό, συγκινητικό και απολύτως κατανοητό και υπό την έννοια αυτή ο Γιάννης Καλλιάνος που είναι φίλος μου έχει την κατανόηση μου» είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχει και η πλευρά του συστήματος υγείας, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας ο κ. Καλλιάνος δεν κατηγορεί το ΕΣΥ για έλλειψη γιατρών ή ότι δε βρήκε κρεβάτι στο νοσοκομείο αλλά για λανθασμένη ιατρική κρίση. «Ως υπουργός υγείας δεν εμπλέκομαι στην κρίση των γιατρών», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι για μπει ασθενής σε ΜΕΘ ο θεράπων γιατρός πρέπει να τον δηλώσει σε πλατφόρμα και να ακολουθηθεί η διαδικασία μεταφοράς στην κοντινότερη.

«Το πρώτο κριτήριο είναι ο ασθενής διασωληνωμένος», διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης τονίζοντας στη συνέχεια ότι για να μπει ασθενής σε ΜΕΘ «δεν υπάρχει διάκριση αν είσαι βουλευτής».

