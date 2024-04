Κοινωνία

Νίκαια: Δημοτικός σύμβουλος γρονθοκόπησε αντιδήμαρχο

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο δήμαρχος Νίκαιας, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης για το περιστατικό

Λίγες ώρες μετά την επίθεση του πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνου Φλώρου στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, μια νέα παρόμοια υπόθεση έρχεται στο φως, αυτή την φορά από τη Νίκαια.

Επίθεση δέχτηκε σήμερα το πρωί ο Αντιδήμαρχος Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκαιας από έναν δημοτικό σύμβουλο έξω από το Ειρηνοδικείο της περιοχής. Περίπου στις 10:30 το πρωί, ο δημοτικός σύμβουλος επιτέθηκε στον Αντιδήμαρχο και τον χτύπησε στο κεφάλι, ο οποίος μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» με αιμορραγία στο μέτωπο. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη. Οι δύο άνδρες ανήκουν σε αντίπαλες παρατάξεις.

Η δήλωση του δημάρχου Νίκαιας, Κωνσταντίνου Μαραγκάκη:

«Καταδικάζω με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την πράξη βιαιοπραγίας κατά του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας από δημοτικό σύμβουλο αντιπολιτευόμενης παράταξης.

Η βία και πολύ περισσότερο όταν αυτή εκδηλώνεται από ανθρώπους που εκλέχτηκαν για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολιτών και της πόλης, προσβάλει κάθε ανθρώπινη αξία. Ο Αντιδήμαρχος περιθάλπτεται στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά και η υγεία του εξελίσσεται καλώς».

