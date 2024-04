Life

Μητρόπολη Νέας Ιωνίας: Προσέφερε και φέτος “Δέματα αγάπης” (εικόνες)

Για άλλη μια χρονιά το Πάσχα σήμανε τη διάθεση συμπαράστασης στον αναξιοπαθούντα, για τον επικεφαλής και τους εθελοντές της Μητρόπολης.

Αρωγός στους οικονομικά ασθενέστερους αδελφούς μας στάθηκε και φέτος η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων το οποίο έχει αναπτύξει στην περιφέρειά της, ανακουφίζοντας έτσι έναν μεγάλο αριθμό οικογενειών ενόψει της μεγάλης γιορτής του Πάσχα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαβριήλ επισκέφθηκε την Μεγάλη Δευτέρα τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας και την Μεγάλη Τρίτη τον Ιερό Ναό Αγίας Ευφημίας Νέας Χαλκηδόνος, όπου με την ευγενική χορηγία:

των μελών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως,

του Προέδρου της ΕΠΟ Παναγιώτη Μπαλτάκου ,

, του Γιάννη Ρέτσου ,

, του Μανώλη Καραμολέγκου ,

, του Γενικού Διευθυντή της Aegean Βaltic Βank Θοδωρή Αφθονίδη ,

, της Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής Ελευθερίας Μωραϊτάκη ,

, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Κολλεγίου Αθηνών,

των μελών του « Όλοι Μαζί Μπορούμε »,

», του Κώστα Τασούλα (Getfoods Ltd) και

(Getfoods Ltd) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών Απόστολου Αποστολάκου,

προσέφερε 580 «Δέματα Αγάπης» σε αναξιοπαθούντες πολίτες, με σημαντική ποσότητα τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Την παράδοση των δεμάτων πραγματοποίησε ο ίδιος o Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος από κληρικούς και εθελοντ(ρι)ες των κοινωνικών δομών της Ιεράς Μητροπόλεως. Με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη «απευθύνει δημόσια ευγνώμονες ευχαριστίες προς τους χορηγούς, κληρικούς, εθελοντές και όλους όσους συνέβαλαν, επωνύμως και ανωνύμως, στο να πραγματοποιηθεί και την φετινή περίοδο, η προσφορά "Δεμάτων Αγάπης" στους δοκιμαζόμενους οικονομικά αδελφούς μας. ιδιαιτέρως δε προς τον Υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιμότατο Πρωτοσύγκελο Βασίλειο Κουρσαράκο».

