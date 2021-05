Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 24χρονος που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 16χρονη

Ο νεαρός που είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 24χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 16χρονης, ότι την εξανάγκασε σε ασελγή πράξη.

Ο κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής και πατέρας τεσσάρων παιδιών, εμφανίστηκε μετανιωμένος στην απολογία του και ζήτησε συγγνώμη. Φέρεται δε να είπε ότι γνώρισε την ανήλικη τυχαία και πως εκείνη δέχθηκε αυτοβούλως να τον ακολουθήσει, ενώ είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η καταγγέλλουσα βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου πίσω από το πρώην νοσοκομείο «Παναγία», στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

