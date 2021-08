Ιωάννινα

Πτώμα σε μπαούλο στα Ιωάννινα: Προφυλακιστέος ο ανιψιός του θύματος

Ο 56χρονος κατηγορείται ότι είχε βάλει τη νεκρή θεία του σε μπαούλο για να εισπράττει τη σύνταξή της. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέας κρίθηκε ο 56χρονος, που κατηγορείται ότι είχε βάλει τη νεκρή θεία του σε μπαούλο, στο χωριό του Πωγωνίου, για τρεις μήνες για να εισπράττει τη σύνταξή της.

Ο 56χρονος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για να απολογηθεί, μετά και την 24ωρη προθεσμία που ζήτησε ο δικηγόρος του.

Σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ, ο συνήγορός του ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είναι σε κατάσταση σύγχυσης. Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν εμπλέκεται στον θάνατο της 69χρονης θείας του, η οποία έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτημα. Η υπεράσπιση έχει ζητήσει να διεξαχθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και το αίτημά του έχει γίνει αποδεκτό.



Ο 56χονος συνελήφθη στις 31 Ιουλίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο υπόγειο του σπιτιού στο μικρό χωριό του Δήμου Πωγωνίου όπου συγκατοικούσε με την 69χρονη θεία του οι αστυνομικοί το πρωί της 30ης Ιουλίου βρήκαν τη σορό της άτυχης ηλικιωμένης σε επιμελώς στεγανοποιημένο μπαούλο στο υπόγειο της οικίας.

Ο 56χρονος από την πρώτη στιγμή αρνούνταν την όποια εμπλοκή του με τον θάνατο της θείας του και ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως η 69χρονη πέθανε από παθολογικά αίτια το δεύτερο δεκαήμερο του Μάη και θέλοντας να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της όπως συνήθιζε να κάνει πηγαίνοντας με την κάρτα ανάληψης σε κοντινό μεγάλο χωριό που διαθέτει ΑΤΜ, έκρυψε τη σορό της στο υπόγειο του σπιτιού.

Πηγή: epirus-tv-news.gr

