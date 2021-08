Φωκίδα

Φωτιά στην Φωκίδα: υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο

Επιστρέφουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι στους Αγίους. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές στα χωριά της Δωρίδας, Βελενίκο (Ελαία), Καλλιθέα και Τολοφώνα.

Η μείωση στην ένταση του ανέμου αποδείχθηκε σύμμαχος στον αγώνα κατά του πύρινου μετώπου που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα συνεργεία του Δήμου Δελφών, οι εθελοντές και κάτοικοι της γύρω περιοχής στην μεγάλη εστία πυρκαγιάς από Τολοφώνα ως Πέντε όρια.

Στους Αγίους πάντες οι κάτοικοι έχουν το ελεύθερο να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, ενώ η φωτιά είναι υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να δικαιολογεί εφησυχασμούς.

Από την άλλη, μεγάλες και ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές που υπέστησαν τα χωριά της Δωρίδας, Βελενίκο (Ελαία), Καλλιθέα και Τολοφώνα, όπου έχουν καεί πολλά σπίτια, χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορεί να γίνει πλήρης αποτίμηση των ζημιών, όχι μόνο σε κατοικίες, αλλά και σε φυτικό κεφάλαιο.

Πηγή; Fokidanews.gr

