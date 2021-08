Αιτωλοακαρνανία

Αμφιλοχία: Αγνοείται ψαράς μετά το ξαφνικό μπουρίνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βάρκα του αναποδογύρισε και βρέθηκε στη θάλασσα. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας 27χρονος ψαράς στην Αμφιλοχία αγνοείται, μετά από το δυνατό μπουρίνι στον Αμβρακικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ψαράδες στην περιοχή Καλαμάκι, κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες στο Μενίδι ψάρευαν, όταν η βάρκα τους αναποδογύρισε και βρέθηκαν στη θάλασσα.

Στην περιοχή πραγματοποιούνται έρευνες από ντόπιους ψαράδες και το Λιμεναρχείο Αμφιλοχίας, ενώ αναμένεται και δύτης όπου θα συνδράμει στις προσπάθειες ανεύρεσης του 27χρονου ψαρά.

Πηγή: karvasaras.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: Πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (βίντεο)

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Οι αντίπαλοί τους στο US Open