Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 20χρονος για το θάνατο της 88χρονης

Στη φυλακή ο 20χρονος διαρρήκτης κατηγορείται ότι σκότωσε την ηλικιωμένη για να τις κλέψει τις οικονομίες. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να ληστέψει 88χρονη και την ξυλοκόπησε, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της ύστερα από νοσηλεία στην ΜΕΘ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Στην απολογία του φέρεται να είπε πως δεν θυμάται τί έκανε, επικαλούμενος ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο 20χρονος εισήλθε τα μεσάνυχτα της 1ης Σεπτεμβρίου στο σπίτι της ηλικιωμένης, στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης, με σκοπό να την ληστέψει. Καθώς δεν βρήκε χρήματα, άσκησε βία εναντίον της για να του αποκαλύψει πού τα είχε κρύψει και έφυγε τελικά χωρίς να πάρει ούτε ευρώ.

Την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε την επομένη το πρωί η οικιακή βοηθός και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου όμως κατέληξε λίγες μέρες αργότερα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ίδιος είχε μπει και πριν από 10 μήνες στο σπίτι της παθούσας, απ' όπου έκλεψε 640 ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα.

