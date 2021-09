Ηράκλειο

Κρήτη: Πτώμα γυναίκας αποκάλυψε η δυσοσμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακάβριο εύρημα σε σπίτι σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, το πτώμα 41χρονης γυναίκας στην περιοχή του Γαζίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, την αστυνομία ειδοποίησε γείτονας της άτυχης γυναίκας λόγω της έντονης δυσοσμίας, που έβγαινε από το σπίτι.

Στο σπίτι έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι εντόπισαν νεκρή την άτυχη γυναίκα. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογική έρευνα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Α.Τ. Μαλεβιζίου.

ΠΗΓΗ: Creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σκότωσε την πρώην φίλη του και αυτοκτόνησε

Γλυκά Νερά – Αδερφός Αναγνωστόπουλου: “Δεν έχω καμία σχέση με τη δολοφονία της Καρολάιν”

Κορονοϊός: τα κρούσματα σε παιδιά 4 - 18 ετών