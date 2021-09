Ηράκλειο

Ηράκλειο: “Πελάτισσα” άδειαζε καταστήματα

Έκλεβε ρούχα και κοσμήματα από μαγαζιά. Πού βρέθηκαν τα κλοπιμαία. Πώς έπεσε στη φάκα της ΕΛΑΣ.

Στην εξιχνίαση τεσσάρων κλοπών προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, οι οποίοι συνέλαβαν μια αλλοδαπή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συλληφθείσα κατά το χρονικό διάστημα από 26.09.2021 έως και 29.09.2021 είχε αφαιρέσει από τέσσερις επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου κοσμήματα, είδη ρουχισμού και διάφορα άλλα αντικείμενα συνολικής χρηματικής αξίας 869 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε προσωρινά, έφερε στο φως τα αφαιρεθέντα είδη, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στις παθούσες ιδιοκτήτριες των επιχειρήσεων. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

