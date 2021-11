Γρεβενά

Ατύχημα με ασανσέρ στη Δράμα: Έπεσε στο κενό γιατί δεν υπήρχε θάλαμος

62χρονος έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ από ύψος τριών μέτρων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε φρεάτιο ασανσέρ έπεσε από ύψος τριών μέτρων ένας 62χρονος άντρας στη Δράμα. Το ασανσέρ βρίσκεται στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, και ευτυχώς δεν κινδύνευσε η ζωή του 62χρονου. Ωστόσο, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβιστεί και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο γενικό νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο άτυχος άντρας σήμερα το μεσημέρι χρησιμοποίησε ένα από τα ασανσέρ που βρίσκονται εντός του διοικητηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όταν άνοιξε την πόρτα πίσω από αυτή δεν βρίσκονταν ο θάλαμος αλλά το κενό, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος περίπου τριών μέτρων και να βρεθεί στο υπόγειο.

Επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκε αμέσως η Πυροσβεστική υπηρεσία. Πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το 62χρονο και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο για πιο λόγο πίσω από την πόρτα του ασανσέρ δεν υπήρχε ο θάλαμος.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε το συμβάν ενώ βρίσκονταν στην Κομοτηνή σε σύσκεψη με τον περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο. Όπως είπε, επιστρέφοντας στη Δράμα θα ερευνήσει αν υπήρξε θέμα με την ασφάλεια του ανελκυστήρα και θα επικοινωνήσει προσωπικά με τον άτυχο άντρα.

