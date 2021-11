Μαγνησία

Βόλος: Στέγη “αγάπης” σε ηλικιωμένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ευαισθησία και διακριτικότητα του προσφέρθηκαν στέγη και τροφή.



Με γρήγορα αντανακλαστικά ευαισθησίας και αλληλεγγύης, ο «Εσταυρωμένος» έδωσε χέρι βοήθειας σε μεσήλικα στον Βόλο, ο οποίος ζούσε κυριολεκτικά στον δρόμο, χωρίς πόρους και χωρίς τη ζεστασιά σπιτικού.

Επί έξι μήνες δεν είχε κοιμηθεί σε κρεβάτι ο άστεγος, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με το πιο σκληρό πρόσωπο της φτώχειας, στην πιο καίρια στιγμή της ζωής του. ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με το πιο σκληρό πρόσωπο της φτώχειας, στην πιο καίρια στιγμή της ζωής του. Με ευαισθησία και διακριτικότητα του προσφέρθηκαν στέγη και τροφή, τα αναγκαία για να περάσει τον χειμώνα και να μην είναι εκτεθειμένος στο κρύο και τα αγιάζι. Δυστυχώς, οι δομές φιλοξενίας αστέγων στην περιοχή δεν επαρκούν και το πρόβλημα συνεχίζεται και τον χειμώνα. Ο πρόεδρος του «Εσταυρωμένου» π. Θεόδωρος Μπατάκας, υπογράμμισε ότι «έχω δει ανθρώπους μέσα σε παραπήγματα, σε παλιά εργοστάσια, έξω από το δημοτικό θέατρο παλαιότερα και σε άλλες γωνιές της περιοχής του Βόλου. Είναι θλιβερό να υπάρχουν συνάνθρωποί μας που δεν έχουν μια σκεπή πάνω από το κεφάλι τους και αναγκάζονται να κοιμούνται σε παγκάκια, νάρθηκες εκκλησιών, ακατοίκητα σπίτια και εργοστάσια, σε μεγάλα χαρτοκιβώτια, στα αμπάρια παροπλισμένων πλοίων». Ευχαριστίες από την Κιβωτό του Κόσμου Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε στον «Εσταυρωμένο» η Κιβωτός του Κόσμου με αφορμή την προσφορά αγάπης στα παιδιά που φιλοξενούνται. Στην επιστολή ευγνωμοσύνης προς τον «Εσταυρωμένο» υπογραμμίζονται τα εξής: «Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε ένα θερμό ευχαριστώ για την προσφορά ενός τσουβαλιού φακής, 30 κιλά, για τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου, όπως ήδη γνωρίζετε, δημιουργήθηκε πριν από 22 χρόνια από τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου και όλο αυτό το διάστημα στηρίζει και μεγαλώνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες όλα τα παιδιά που ήρθαν και βρίσκονται πια κοντά μας. Υπάρχουν δομές σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πωγωνιανή, στην Κόνιτσα, στη Χίο, στην Καλαμάτα και στον Βόλο. Στον Βόλο λοιπόν, η δομή λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Διμήνι, καθώς πολύ πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία του παραρτήματος στον Ανω Βόλο και αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν στη ζεστή και φιλόξενη οικογένειά μας είκοσι οκτώ αγοράκια (κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας). Ο αγώνας για το μεγάλωμα των παιδιών μας είναι μεγάλος και διαρκής καθώς αναλαμβάνουμε πλήρως όλη τη φροντίδα για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγησή τους. Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που όλοι περνάμε, σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενική σας χορηγία και τη στήριξη του έργου μας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να σας έχουμε κοντά μας σε κάθε βήμα μας». πηγή: taxydromos.gr Ειδήσεις σήμερα: Αγρίνιο: Bullying και ξυλοδαρμός μαθητή σε σχολείο (βίντεο) Δημήτρης Καραϊβάζ: Η επιστολή “δώρο” για τα γενέθλια του πατέρα του, Γιώργου Καλαμάτα - Εργοτέλης: Γκολ για highlights με σουτ πίσω από τη σέντρα (βίντεο)