Σκιάθος - Σόνια Αρμακόλα: Αθώος ο κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο

Απαλλάχτηκε ο κατηγορούμενος, που κατηγορούνταν για το θανατηφόρο τροχαίο της σεφ Σόνιας Αρμακόλα, στη Σκιάθο.



Αθώος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ο 39χρονος Σύρος, που κατηγορούταν ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 εγκατέλειψε τον τόπο δυστυχήματος στη Σκιάθο από το οποίο προέκυψε ο θανάσιμος τραυματισμός της άτυχης 39χρονης σεφ από το Δίστομο Σόνιας Αρμακόλα.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος εκπροσωπούνταν διά πληρεξούσιου δικηγόρου, δικάστηκε και κρίθηκε αθώος. Η εισαγγελέας έδρας στην πρόταση απαλλαγής είπε στο δικαστήριο ότι όφειλε τη στιγμή του τροχαίου να παραμείνει στον τόπο και να καλέσει την Αστυνομία, όπως ακριβώς προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτό δεν συνέβη από δόλο αλλά από αμέλεια. Και ο ίδιος, όπως είπε, χτύπησε, αλλά δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει την κατάσταση. Η εισαγγελέας επικαλέστηκε την κατάθεση της πρώτης μάρτυρα, φίλης της Αρμακόλα, που ήταν παρέα της το τραγικό βράδυ.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το δίκυκλο στο οποίο ήταν συνεπιβάτης η άτυχη σεφ και προπορευόταν ανετράπη σε στροφή του δρόμου όπου υπήρχε λακκούβα. Μετά την πτώση η 39χρονη δεν φαινόταν να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Εφερε μόνο γρατζουνιές και εκδορές. Ετσι η παρέα συνέχισε με τα δίκυκλα την πορεία της για τον Ξάνεμο μαζί με την Αρμακόλα για νυχτερινό μπάνιο, όπου στην παραλία η άτυχη κοπέλα έπεσε σε κώμα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας και προέκυψαν και από την ακροαματική διαδικασία, ο κατηγορούμενος νόμιζε ότι κοιμόταν και προσπάθησε να την ξυπνήσει. Όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάλεσε με τον φίλο του σε βοήθεια πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ενημερώθηκαν ότι λόγω της απόστασης το ασθενοφόρο θα έκανε μισή ώρα να φθάσει.

Οι δύο νέοι της παρέας τότε πήραν τα μηχανάκια τους και πήγαν να βρουν ταξί, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν την 39χρονη με την ξαπλώστρα μέχρι τον κεντρικό δρόμο και ακολούθησαν το ταξί στο Κέντρο Υγείας για να ενημερωθούν για την υγεία της κοπέλας.

Στο δικαστήριο εξετάστηκαν ως μάρτυρες πολιτικής αγωγής οι αδερφές της 39χρονης και ο γαμπρός της, οι οποίοι είπαν ότι ειδοποιήθηκαν και πήγαν κατευθείαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου μεταφέρθηκε στη συνέχεια η 39χρονη, και τόνισαν ότι ο κατηγορούμενος δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής.

Όπως κατέθεσαν, δεν εμφανίστηκε εκεί ούτε ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί για την υγεία της. Επίσης, υποστήριξαν ότι ο θάνατος της κοπέλας δεν προήλθε από το τροχαίο, αλλά άφησαν να εννοηθεί ότι επήλθε από ξυλοδαρμό της, χωρίς να διευκρινίσουν κάτι περισσότερο.

Η πρόταση της εισαγγελέα έδρας έγινε αποδεκτή από το δικαστήριο.

Επισημαίνεται ότι ο 39χρονος έχει καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ποινή φυλάκισης 3 ετών τον Οκτώβριο του 2018.

Η δε μήνυση που είχε καταθέσει η οικογένεια της παθούσας για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά αγνώστων τέθηκε στο αρχείο μετά από την εισαγγελική έρευνα.

