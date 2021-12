Τρίκαλα

Κακοκαιρία - Τρίκαλα: “Φούσκωσε” επικίνδυνα ο Πηνειός

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις αρχές η γρήγορη άνοδος της στάθμης του Πηνειού ποταμού στο ύψος της Νομής στα Τρίκαλα, λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες η στάθμη ανέβηκε στα 3.75 μ. με όριο πλημμύρας τα 4.75 μ.

Μάλιστα, καθώς η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται, εκφράζονται φόβοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση τις επόμενες ώρες.

Όσον αφορά στη στάθμη του Πηνειού στο Διαλεκτό Τρικάλων, έχει αγγίξει το 1.40 μ., ενώ την κατάσταση δεν ευνοεί και η βροχή που συνεχίζεται με την ίδια ένταση.

Συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη είναι σε επιφυλακή κατά μήκος του ποταμού, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση υπερχείλισης.

Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκεται και η πολιτική προστασία του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και ο Ληθαίος ποταμός ξεκινάει να φουσκώνει επικίνδυνα.

Νωρίτερα, με 22 μηχανήματα η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τις καταπτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό δίκτυο και τα νερά στο οδόστρωμα, προκειμένου να γίνονται με ασφάλεια οι μετακινήσεις.

Σύμφωνα με όσα τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, η στάθμη των υδάτων στους ποταμούς είναι σε ανοδική πορεία. «Είμαστε σε εγρήγορση, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα» τονίζει ο κ. Μιχαλάκης, ενώ συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

