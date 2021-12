Καστοριά

Καστοριά: Κάηκαν ζωντανά εκατοντάδες αιγοπρόβατα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη η έρευνα Πυροσβεστικής και Αστυνομίας. Υπάρχουν υποψίες για εμπρησμό.



Σχεδόν ολοκληρωτική είναι καταστροφή που υπέστη το βράδυ του Σαββάτου (18/12) μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που λειτουργούσε εδώ και έξι χρόνια στο χωριό των Αμπελοκήπων του Άργους Ορεστικού στην ΠΕ Καστοριάς, η οποία παραδόθηκε στις φλόγες έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε και κατέκαψε εγκαταστάσεις και περίπου 250 αιγοπρόβατα. Παράλληλα αγνοούνται και δύο σκυλιά της οικογένειας.

H ζημιά στην κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας ενός νεαρού ζευγαριού είναι ανυπολόγιστη, ενώ στην προσπάθεια του να προλάβει να περισώσει κάποια από τα ζώα ο ιδιοκτήτης εισήλθε στην μονάδα την ώρα της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να υποστεί κι αυτός εγκαύματα, ευτυχώς ελαφριάς μορφής.



Το εν λόγω περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας, η Φιλοζωική Ένωση Άργους Ορεστικού και η Ένωση Εθελοντών Φροντιστών Αδέσποτων Καστοριάς, καθώς το ζευγάρι είχε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια πλούσια φιλοζωική δράση στο τομέα της φιλοξενίας ζώων, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης καθώς η μονάδα αποτελούσε για τους ιδιοκτήτες μοναδική πηγή εσόδων.

Σε εξέλιξη η έρευνα Πυροσβεστικής και Αστυνομίας

Την ίδια ώρα, από τις έρευνες που διεξάγουν μέχρι και σήμερα Πυροσβεστική και Αστυνομία, έχουν προκύψει βάσιμες υποψίες που δείχνουν ακόμη και εμπρησμό. Συγκεκριμένα, από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει προκύπτει ότι πριν εξαπλωθεί η φωτιά, κάηκαν αρχικά το καταγραφικό και η κάμερα ασφαλείας.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάππειο: ανήλικοι έκλεψαν ανήλικο με… ραντεβού στο Instagram

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνουν κάλεσμα αλληλεγγύης

Ερντογάν: Αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί