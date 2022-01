Μαγνησία

Βόλος: Τράκαρε σε εικονοστάσι και σκοτώθηκε!

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 62χρονος στην παλαιά εθνική οδό Βόλου-Λάρισας.

Με αίμα βάφτηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης η Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας.

Συγκεκριμένα, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:00 κοντά στον Ριζόμυλο.

Το όχημα που οδηγούσε ένας 62χρονος εξετράπη της πορείας του από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε παρακείμενο εικονοστάσιο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Από την Τροχαία Βόλου, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση, εξετάζονται οι συνθήκες του τροχαίου.

