Λαμία - Ενδοοικογενειακή βία: Έδιωξε τη σύζυγό του και έκαψε τα ρούχα της

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας τάραξε αυτή τη φορά την τοπική κοινωνία της Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου (15/1) με το ζευγάρι να καταλήγει στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το ζευγάρι φέρεται να τσακώθηκε άσχημα και ο 44χρονος έδιωξε από το σπίτι τόσο τη σύζυγό του, όσο και τα δυο τους παιδιά, ενώ χειροδίκησε εναντίον της πιάνοντάς την από τα μαλλιά και χτυπώντας τη. Η σύζυγος προσπάθησε να τον απωθήσει και έτσι του προκάλεσε γρατζουνιες.

Μάλιστα, ο 44χρονος, φέρεται να έβαλε φωτιά στα ρούχα της συζύγου του. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι δύο τους αλληλομηνύθηκαν και κρατήθηκαν στο Τμήμα. Το πρωί της Δευτέρας, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα ο οποίος και θα εξετάσει τα πραγματικά γεγονότα.

