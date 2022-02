Φλώρινα

Φλώρινα: Τροχαίο - σοκ με θύμα 22χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην άσφαλτο με μία νεκρή κοπέλα. Σοβαρά τραυματισμένη η συνοδηγός. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κεντρική οδό της Φλώρινας όταν αυτοκίνητο, ημιφορτηγάκι, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 22χρονης οδηγού και το σοβαρό τραυματισμό της φίλης της που ήταν συνοδηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το όχημα για λόγους που μέχρι τώρα ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας, εξετράπη της πορείας του στην οδό Μοναστηρίου με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χτυπήσει σε δύο δέντρα.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της 22χρονης οδηγού του οχήματος. Τις δύο κοπέλες απεγκλώβισαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φλώρινας που κλήθηκαν στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Γηροκομείο: Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου που μιλά για “εφιάλτη”

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Κόρινθος: Γέμισε νεκρά ψάρια το λιμάνι (βίντεο)