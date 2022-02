Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε διανομείς φαγητού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε έξω από κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας πως τον αντιμετωπίζουν υποτιμητικά οι ντελιβεράδες.

Χειροπέδες στον άνδρα που πυροβόλησε έξω από εστιατόριο το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν αστυνομικοί αργά τη νύχτα.

Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου, προκειμένου να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε και το όπλο με το οποίο πυροβόλησε.

Γύρω στις 19:30 της Δευτέρας, ο άνδρας μετέβη εξαγριωμένος έξω από το κατάστημα, επί της οδού Κορομηλά, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τους διανομείς που εργάζονται σε αυτό.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης ισχυριζόταν πως στο κουδούνι του σπιτιού του αναγραφόταν μια υποτιμητική φράση. Συγκεκριμένα, δίπλα στο κουδούνι του υπήρχε το γράμμα “Γ”, το οποίο ενίοτε χρησιμοποιείται από διανομείς για τον χαρακτηρισμό “γύφτος”, δηλαδή ο πελάτης που δεν δίνει φιλοδώρημα.

Ο ίδιος δε δήλωνε βέβαιος πως τη φράση αυτή την έγραψε κάποιος από τους διανομείς του συγκεκριμένου καταστήματος.

Όταν υπάλληλοι του καταστήματος βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει, ο άνδρας πυροβόλησε στο έδαφος και τράπηκε σε φυγή.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ: Φερνάντο Σάντος ο… εκλεκτός!

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 163 σημεία

Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο σε μπαρ με τραυματισμούς (εικόνες)