Ηράκλειο: Πήγε στην τράπεζα και της έλειπαν... 38000 ευρώ!

Ψυχρολουσία για γυναίκα στο Ηράκλειο, όταν είδε από τον τραπεζικό της λογαριασμό να έχουν κάνει φτερά 38.000 ευρώ





Η Καθαρά Δευτέρα βρίσκει τη γυναίκα στο Ηράκλειο σε απόγνωση. Χωρίς να το καταλάβει έδωσε πρόσβαση στους απατεώνες σε τραπεζικό της λογαριασμό και διαπίστωσε πως τον είχαν αδειάσει. Σήκωσαν 38.000 ευρώ χωρίς να εμφανίσουν σε κανένα σημείο τα ίχνη τους, με τις έρευνες της αστυνομίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά απάτης από επιτήδειους που αδειάζουν τους λογαριασμούς Κρητικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο θύμα είναι μία ηλικιωμένη γυναίκα που ζει και δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο.

Η ίδια κατήγγειλε στην αστυνομία ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο ο οποίος την εξαπάτησε, πείθοντάς την να του δώσει τους κωδικούς της. Στη συνέχεια είδε ότι από τον προσωπικό της λογαριασμό που διαθέτει στην τράπεζα έλειπαν 38.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομία ήδη ερευνά το θέμα ενώ για άλλη μία φορά εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνουν σε κανέναν προσωπικούς κωδικούς.

