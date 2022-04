Κεφάλλονια

Κεφαλονιά - τροχαίο δυστύχημα: απανθρακώθηκε νεαρός άνδρας (εικόνες)

Η Τροχαία Αργοστολίου έχει ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας.

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην περιοχή της Λάσσης Αργοστολίου.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, ένας νεαρός, περίπου 17 ετών δεν πρόλαβε να βγει από το όχημα που επέβαινε, μαζί με άλλους τρεις συνομήλικούς του, το οποίο για άγνωστο λόγο και ενώ κινούνταν στην περιοχή της Λάσσης με κατεύθυνση τον Πλατύ Γιαλό εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο17χρονος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, βρέθηκε απανθρακωμένος, καθώς δεν πρόλαβε να βγει από το όχημα, ενώ η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημειο όμως ήταν ήδη αργά.

Όπως προκύπτει οι τρεις από τους επιβαίνοντες ήταν μαθητές του ΕΠΑΛ Αργοστολίου, Αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα όταν εξετράπη της πορείας του.

Η Τροχαία Αργοστολίου έχει ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια του τραγικού αυτού γεγονότος. Οι υπόλοιποί επιβαίνοντες του οχήματος είναι καλά στην υγεία τους με τον έναν να έχει υποστεί μόνο ελαφρύ τραυματισμό.

