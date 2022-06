Αιτωλοακαρνανία

Ναύπακτος: άνδρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άνδρα που δέχτηκε δύο μαχαιριές.

Ένα περιστατικό βίας, συνέβη στη Ναύπακτο, με έναν άνδρα περίπου 65 χρόνων να δέχεται επίθεση με μαχαίρι.

Η επίθεση έγινε έξω από το ιατρικό κέντρο της πόλης με τους ιατρούς να σπεύδουν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Ο δράστης με την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα. Το τραυματία λίγο αργότερα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.

Πηγή: nafpaktianews.gr

