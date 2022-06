Μαγνησία

Βόλος: Απίστευτη ανατροπή σε καταγγελία για ενδοικογενειακή βία

Τα δυο παιδιά φιλοξενήθηκαν στο Ορφανοτροφείο Βόλου και η γυναίκα σε Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών. Όλα όμως ξεκίνησαν από τη ζήλια για τις συνομιλίες στο Facebook…

Επιστρέφουν στην οικογενειακή τους στέγη δύο κορίτσια 15 και 12 χρονών, που από τη Μεγάλη Πέμπτη φιλοξενούνταν στο Ορφανοτροφείο Βόλου, καθώς η υπόθεση των απειλών που δεχόταν από τον πατέρα τους πήρε άλλη τροπή και αποδείχτηκε ότι η καταγγελία έγινε από ζήλεια της γυναίκας επειδή ο άνδρας της μιλούσε με άλλες γυναίκες στο FB και στο πλαίσιο μη ομαλής συμβίωσης του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα χθες η εισαγγελέας Ανηλίκων Βόλου, ανακάλεσε τη διάταξη με την οποία τα δύο ανήλικα κορίτσια φιλοξενούνταν στο Ορφανοτροφείο Βόλου, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να επιστρέψουν στην οικογενειακή τους στέγη.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, όπως προέκυψε από την έκθεση των κοινωνικών υπηρεσιών, η γυναίκα και μητέρα των παιδιών ζήλευε που ο σύζυγός της μιλούσε άλλες γυναίκες στο FB και ψευδώς (ίσως και λόγω μη γνώσης Ελληνικών) είχε καταθέσει αρχικά ότι την χτυπούσε (τη μια έλεγε ναι και την άλλη όχι).

Αρχική η γυναίκα πήγε στο Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και οι δύο κόρες της φιλοξενούνταν από τη Μ. Πέμπτη στο Ορφανοτροφείο Βόλου.

Με την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας, κλήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο γραφείο της εισαγγελέα Ανηλίκων, όπου υπήρξε κοινή ομολογία ότι υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις του ζευγαριού, αλλά ο πατέρας ποτέ δεν κακοποίησε τη γυναίκα και τα παιδιά.

Η γυναίκα φαίνεται ότι ήθελε να πάει με τα παιδιά της στη Γερμανία, όπου ζει η αδελφή της, με αποτέλεσμα η ίδια και η μεγάλη της κόρη να τα «φουσκώσουν» για να φύγουν από τον πατέρα τους.

Όταν όμως είδαν ότι η γυναίκα κατέληξε στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και τα παιδιά στο Ορφανοτροφείο, ξεκαθαρίστηκε η πραγματικότητα και το αποτέλεσμα είναι να επιστρέψουν γυναίκα και παιδιά κοντά στον σύζυγο και πατέρα τους.

