Καστοριά

Καστοριά - απάτη: 20χρονος “ξάφρισε” χιλιάδες ευρώ από λογαριασμό

Πώς απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό μέσω ηλεκτρονικής απάτης εις βάρος 47χρονου.

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού Καστοριάς, υποθέσεις παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων και απάτης, που τελέστηκαν σε βάρος 47χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, ο 47χρονος κατήγγειλε ότι αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους, άγνωστο άτομο απέκτησε παράνομα πρόσβαση στο λογαριασμό e-banking του, ενώ στη συνεχεία μετέφερε το χρηματικό ποσό των -8.000- ευρώ από το λογαριασμό του 47χρονου σε έτερο λογαριασμό.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 20χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων, καθώς και για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

