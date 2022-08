Χαλκιδική: περιπέτεια για επιβάτες ιστιοφόρου

Χαλκιδική

Το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο μεσοπέλαγα, σε απόσταση πολλών μιλίων από την πλησιέστερη αρχή.

Περιστατικό ακυβερνησίας του ιστιοφόρου «WALTZ», σημαίας Βουλγαρίας, σημειώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης χθες στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ιερισσού, στη Χαλκιδική, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνθρωποι, τρεις επιβάτες και ο Βούλγαρος κυβερνήτης.

Στο σημείο όπου έπλεε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο, έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού και το αλιευτικό «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Λ. Ιερισσού 542 και εντόπισαν το ιστιοφόρο 8,5 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμανιού της Ιερισσού, με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους.

Το σκάφος ρυμουλκήθηκε από το αλιευτικό με τη συνοδεία του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και προσέδεσε με ασφάλεια στον λιμένα Στρατωνίου.

Από το Λιμεναρχείο Ιερισσού, που διενεργεί τη προανάκριση για το περιστατικό, απαγορεύτηκε ο απόπλους του «WALTZ», μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού.

