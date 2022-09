Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: δίδυμοι υδροσίφωνες “κόβουν την ανάσα” (βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στο νησί του Ιονίου, όπου δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα δύο υδροσίφωνες.

Ασυνήθιστες και εντυπωσιακές εικόνες από την Κεφαλονιά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί δύο υδροσίφωνες στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κεφαλονιάς.

Το βίντεο μνε τους υδροστρόβιλους δημοσίευσε χρήστης του Twitter:

Υδροσίφωνες αυτή την ώρα δυτικά της Κεφαλονιάς και πολλά ηλεκτρικά pic.twitter.com/YstahGqB06 — Leonidas ToEat ?????????? (@AnAthenianToLDN) September 2, 2022

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι υδροσίφωνες είναι κατακόρυφες δίνες συμπυκνωμένων υδρατμών που προεξέχουν από τη βάση καταιγιδοφόρων νεφών και αλληλεπιδρούν με μια υδάτινη επιφάνεια.

Αν και έχουν αρκετές ομοιότητες με τους ανεμοστρόβιλους, δηλαδή τους σίφωνες πάνω από την ξηρά, τις περισσότερες φορές έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς δημιουργίας.

Στην Ελλάδα καταγράφουμε κάθε χρόνο περίπου 100 υδροσίφωνες αλλά εκτιμάται ότι ο πραγματικός τους αριθμός είναι μεγαλύτερος, ίσως και διπλάσιος των καταγραφών.

