Καβάλα: μαθητές απειλούσαν συμμαθήτριες για να αποσπάσουν χρήματα

Η τιμωρία των μαθητών μετά τον εκφοβισμό προς τις συμμαθήτριές τους, έφερε αντιδράσεις.

Ένα νέο περιστατικό εκφοβισμού σε σχολείο αποκαλύφθηκε αυτή τη φορά στην Καβάλα.

Πιο συγκεκριμένα, ομάδα μαθητών απειλούσε και αποσπούσε χρήματα από συμμαθήτριές, ακόμη και με το ποσό των 2000 ευρώ.

Οι μαθήτριες δεν άντεξαν τις απειλές και τον εκβιασμό και ενημέρωσαν τους γονείς τους και τη διεύθυνση του σχολείου για το περιστατικό.

Το σχολείο, επέπληξε τους μαθητές κάτι που θεωρήθηκε ποινή πολύ ήπια από τους γονείς οι οποίοι ζητούσαν την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τους "εκβιαστές".

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διεύθυνση αρκέστηκε σε συστάσεις και πλέον γίνεται προσπάθεια να κλείσει το θέμα, που έφερε το σχολείο στην Καβάλα στο επίκεντρο.

Ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, Δανιήλ Εμμανουηλίδης, τόνισε στο proininews.gr, για το σχετικό θέμα πως το σχολείο επέβαλε όσα έπρεπε να επιβάλλει. «Στη συνέχεια επειδή πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Ανηλίκων και νομίζω ότι το θέμα έχει δρομολογηθεί».

